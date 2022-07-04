За последнюю неделю в Армении подтверждено 174 новых случая коронавируса, смертные случаи не зарегистрированы







За последнюю неделю выздоровели 62 гражданина, летальных исходов не зарегистрировано.



В настоящее время 290 медицинских пациентов получают реальное лечение от коронавирусной болезни.



За неделю было проведено 4992 теста.



Общее количество тестов достигло 3 млн 137 тыс. 453. ЕРЕВАН, 4 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. С 27 июня по 3 июля в Армении подтверждено 174 новых случая заболевания коронавирусом. Как сообщает «Арменпресс» , об этом сообщило министерство здравоохранения РА, отметив, что общее число заболевших достигло 423 тысяч 417, из них выздоровели 412 тысяч 817, скончались 8628.За последнюю неделю выздоровели 62 гражданина, летальных исходов не зарегистрировано.В настоящее время 290 медицинских пациентов получают реальное лечение от коронавирусной болезни.За неделю было проведено 4992 теста.Общее количество тестов достигло 3 млн 137 тыс. 453.