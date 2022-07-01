В Грузии подорожал газ для коммерческих потребителей

Две крупные газораспределительные компании в Грузии с пятницы подняли тарифы на газ для коммерческих потребителей, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Непотребительский тариф на газ для абонентов тбилисской газораспределительной компании Tbilisi Energy вырос с 1 июля с 1,1 до 1,35 лари за кубический метр.

В регионах для абонентов Socar Georgia Gas непотребительский тариф вырос с 1,15 до 1,38 лари за кубометр.

На этот раз повышение цен на газ коснулось и пекарен хлеба, которые до последнего времени пользовались льготными тарифами. Однако в регионах пекарни будут платить по тарифу 1,15 лари за кубометр вместо 0,95 лари, которым они пользуются сейчас.

Причиной повышения тарифов в компаниях назвали корректирование цен в соответствии с рыночными.

По прогнозам экспертов, подорожание коммерческого газа отразится на ценах на продукты.