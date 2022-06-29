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Посол Бенина вручил копии верительных грамот замглаве МИД Армении

Посол Бенина вручил копии верительных грамот замглаве МИД Армении

Заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян 29 июня принял новоназначенного посла Республики Бенин в Республике Армения Акамби Андре Окунлола-Биау (резиденция в Москве) по случаю вручения копий верительных грамот.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, заместитель министра поздравил посла Окунлола-Биау с вступлением в должность, пожелав ему плодотворной работы в ответственной деятельности на благо развития и укрепления отношений между Арменией и Бенином.

Собеседники подчеркнули важность шагов по развитию и расширению сотрудничества по ряду направлений, представляющих взаимный интерес. Двусторонне высоко оценен положительный опыт сотрудничества Армении и Бенина на различных международных площадках, в том числе в рамках Международной организации Франкофонии.


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