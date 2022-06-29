Лора Окла назначена новым сопредседателем МГ ОБСЕ от США
Соединенные Штаты Америки назначили нового сопредседателя Минской группы ОБСЕ.
«Как мы официально уведомили все вовлеченные стороны, в настоящее время сопредседателем от США является директор Управления Госдепартамента по делам Кавказа и региональным конфликтам Лора Окла», - как сообщает Арменпресс, отметили в посольстве США в Армении.
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