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Лора Окла назначена новым сопредседателем МГ ОБСЕ от США

Лора Окла назначена новым сопредседателем МГ ОБСЕ от США

Соединенные Штаты Америки назначили нового сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

«Как мы официально уведомили все вовлеченные стороны, в настоящее время сопредседателем от США является директор Управления Госдепартамента по делам Кавказа и региональным конфликтам Лора Окла», - как сообщает Арменпресс, отметили в посольстве США в Армении.


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