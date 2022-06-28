Школа программирования ТУМО «Ереван 42» в списке 100 лучших инновационных университетов мира занимает 8-е место

Бесплатная школа программирования ТУМО «Ереван 42» включена в список 100 самых инновационных университетов мира 2022 года. Как передает «Арменпресс», «Ереван 42» в списке таких университетов как MIT, Стэнфорд и Беркли находится на 8-м месте.

Школа программирования также является первой в рейтинге 50 лучших университетов WURI «Топ-50 университетов с этической ценностью». Комиссия университетов мира, оказывающая реальное влияние, оценивает реальные инвестиции в общество и придает важность инновационным подходам к исследовательским и образовательным программам.

«Ереван 42» - бесплатная школа программирования, целью которой является обучение будущих лучших специалистов этой области. Центр, входящий в состав лабораторий TUMO, одного из главных проектов комплекса инженерных и прикладных наук, финансируемого Европейским союзом, занял свое место и в сети 42 ведущих французских школ программирования. В нее входят школы Сеула, Рио-де-Жанейро, Москвы, Амстердама и 26 других городов по всему миру.

Образовательная программа «42» основана на игровом дизайне, платформе для самообучения, на которой учащиеся выполняют практические задания и совершенствуют свои навыки.

Учебная программа предлагает более 150 проектов, которые постоянно обновляются в соответствии с последними требованиями сферы.