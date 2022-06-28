Никол Пашинян по случаю Дня рождения направил премьер-министру Грузии поздравительное послание

Премьер-министр Армении Никол Пашинян по случаю Дня рождения направил премьер-министру Грузии Ираклиу Гарибашвили поздравительное послание.

Как передает «Арменпресс», в послании, в частности, говорится:

«Ваше превосходительство!

От всего сердца поздравляю Вас по случаю юбилея и шлю теплые пожелания!

Уверен, что сформировавшееся между нами тесное партнерское взаимопонимание наилучшим образом будет способствовать более последовательному укреплению и углублению основанного на вековых армяно-грузинских связях многогранного двустороннего сотрудничества во благо наших народов.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в Вашей важной миссии!».