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Никол Пашинян по случаю Дня рождения направил премьер-министру Грузии поздравительное послание

Никол Пашинян по случаю Дня рождения направил премьер-министру Грузии поздравительное послание

Премьер-министр Армении Никол Пашинян по случаю Дня рождения направил премьер-министру Грузии Ираклиу Гарибашвили поздравительное послание.

Как передает «Арменпресс», в послании, в частности, говорится:

«Ваше превосходительство!

От всего сердца поздравляю Вас по случаю юбилея и шлю теплые пожелания!

Уверен, что сформировавшееся между нами тесное партнерское взаимопонимание наилучшим образом будет способствовать более последовательному укреплению и углублению основанного на вековых армяно-грузинских связях многогранного двустороннего сотрудничества во благо наших народов.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в Вашей важной миссии!».


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