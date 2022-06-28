Иран подал заявку на вступление в БРИКС
10:24, 28 Июнь 2022
Иран подал заявку на вступление в группу БРИКС, по этому вопросу проведены консультации, приводит в понедельник агентство "Тасним" заявление представителя иранского МИД Саида Хатибзаде.
Он выразил надежду, что членство Ирана в БРИКС принесет "дополнительные преимущества" всем сторонам.
На днях аналогичную заявку подала Аргентина, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.
Информацию о подаче заявок Ираном и Аргентиной подтвердила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
БРИКС - межгосударственное объединение, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.
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