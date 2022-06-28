Цены на цветные металлы - 27-06-22

ЛОНДОН, 28 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 27 июня были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 1.61% и составила 2495.50 долларов США, цена на медь выросла на 0.44% и составила 8417.50 долларов США, цена на свинец выросла на 4.62% и составила 2003.50 долларов США, цена на никель выросла на 2.15% и составила 22882.00 долларов США, цена на олово выросла на 9.76% и составила 26991.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.96% и составила 3318.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.11% и составила 38338.34 долларов США, цена на кобальт снизилась на 1.30% и составила 71460.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.