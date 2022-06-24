Минобороны Армении сообщают об очередной дезинформации МО Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана вновь распространяет дезинформацию, заявления, что 24 июня подразделения ВС Армении открыли огонь из огнестрельного оружия разного калибра в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, ситуация на армяно-азербайджанской границе находится под полным контролем ВС Армении.