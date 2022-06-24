Замминистра здравоохранения Армении принял соучредителя и вице-президента компаний «Netcracker» и «BostonGene»

Заместитель министра здравоохранения Республики Армения Артак Джумаян принял соучредителя и вице-президента компаний «Netcracker» и «BostonGene» Майкла Файнберга.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве здравоохранения, гость информировал, что компания планирует создать в Армении Научно-исследовательский центр (R&D) с несколькими тысячами сотрудников (R&D).

Отмечается, что «BostonGene» является ведущей компанией в сфере цифровых телекоммуникационных услуг. Она специализируется на высокотехнологичных исследованиях в области онкологии и иммунологии и клинической модуляции.

Артак Джумаян подчеркнул важность телекоммуникации, роль и значение «BostonGene» в этой области. Он выразил надежду, что сотрудничество послужит развитию здравоохранения Армении.