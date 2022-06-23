Премьер-министр Пашинян и посол Германии обсудили повестку армяно-германского сотрудничества

Премьер-министр Никол Пашинян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Федеративной Республики Германия в Республике Армения Виктора Рихтера.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, премьер-министр подчеркнул важность отношений с Германией, которая является крупнейшим среди стран ЕСторгово-экономическим партнером Армении, и выразил уверенность, что высокий уровень политического диалога будет способствовать дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству.

Посол Рихтер отметил, что Германия заинтересована в развитии сотрудничества с Арменией и подтверждает свою поддержку демократических реформ в Армении.

Собеседники обсудили перспективы углубления армяно-германских связей. Выразив удовлетворение реализуемыми в рамках двусторонней повестки программами, Никол Пашинян назвал перспективным сферу интенсивного сельского хозяйства. Посол Федеративной Республики Германия приветствовал предложение премьер-министра и упомянул также совместные программы в области МСП, энергетики, водного хозяйства, электронного правительства, финансов и других сферах. Двусторонне была подчеркнута важность деятельности GIZ и KfW в Армении.

В ходе встречи также были затронуты региональные развития и работы по разблокированию коммуникационных связей. Состоялся обмен мнениями о ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

Премьер-министр представил позиции Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и заявленной правительством Армении повестки мира. Никол Пашинян подчеркнул, что вопрос статуса Нагорного Карабаха остается нерешенным, и он должен быть решен в рамках международно признанного формата - мандата сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Премьер-министр коснулся вопросов возвращения армянских военнопленных, заложников и других лиц, все еще удерживаемых в Азербайджане, а также защиты и сохранения армянского культурно-исторического наследия в Нагорном Карабахе.

Виктор Рихтер выразил поддержку правительства Германии повестке мира в регионе и урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Премьер-министр Республики Армения отметил важность адресной реакции прогрессивного международного сообщества на гуманитарные проблемы и вопросы безопасности.