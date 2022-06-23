Налоговые доходы госбюджета на 2022 год увеличатся на 40 млрд драмов, и эти средства будут направлены в резервный фонд страны. Как передает «Арменпресс», на заседании правительства 23 мая это решение было принято единогласно.

Министр финансов Тигран Хачатрян представил, что налоговые доходы госбюджета в первой половине года больше, чем предполагалось изначально.

«По состоянию на 22 июня налоговые поступления составили около 911 млрд драмов, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Если в этом полугодии вычесть из налогов 38 млрд драмов, выплаченных по сей день за металлические концентраты, которые еще не применялись в первом полугодии прошлого года, чтобы сопоставить их с первым полугодием прошлого года, то рост налогов составит 25%. Рост налоговых поступлений обусловлен несколькими факторами, как например, путем улучшения налогового администрирования», - сказал он, добавив, что на сегодняшний день фактические показатели налоговых доходов являются достаточным основанием для увеличения на данном этапе показателя налоговых доходов на 40 млрд драмов.

«В рамках обсуждений среднесрочных расходных программ на 2023-2025 годы, при обобщении планов на 2023 год, мы признали, что у нас в различных сферах есть программы капитального характера, которые в случае наличия финансирования станут осуществимы и в течение 2022 года. Увеличение доходов, предложенное этим решением, позволит в ближайшие недели начать реализацию таких новых программ в сферах образования, здравоохранения, физической инфраструктуры, которые должны были начаться в начале 2023 года. Мы обсудили капитальные программы, включенные в приложение к приоритетам расходов, утвержденным госбюджетом на 2022 год. Часть из них мы планируем включить в перечень подлежащих финансированию в ближайшее время», - сказал министр.

Премьер-министр Никол Пашинян добавил, что по итогам 2021 года доходная часть госбюджета была увеличена на 147 млрд драмов.

«На сегодняшний день в части выполнения доходной части бюджета 2022 года мы собрали более 46 млрд драмов. Мы думаем, что доходы бюджета снова будут увеличены, если ничего экстраординарного не произойдет. Сейчас мы ждем, когда министерства представят новые программы», - сказал он.