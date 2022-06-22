Время в Ереване: 11:07:36,   22 Июнь 2022

Информационное агентство «Арменпресс» удостоено благодарственной грамоты за сотрудничество с Orion

Информационное агентство «Арменпресс» удостоено благодарственной грамоты за сотрудничество с Orion

Orion Summit 2022 в Ереване завершился вручением благодарственных грамот партнерам.

Как сообщает Арменпресс, Orion вручил благодарственную грамоту министерству высокотехнологической промышленности, Американскому университету Армении, Клубу науки и технологий Армении, Клубу армянских бизнес-ангелов и другим организациям.

Государственное информационное агентство «Арменпресс» получило благодарственную грамоту за вклад в развитие армянской стартап-экосистемы и сотрудничество с Orion Worldwide Innovations. Благодарственные грамоты также получили Общественное телевидение и News.am.

Orion Summit 2022 прошел 22 июня в Ереване.


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