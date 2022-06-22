Вице-премьер Матевосян принял президента компаний “BostonGene” и “Netcracker Technology” Эндрю Файнберга

Вице-премьер Амбарцум Матевосян 21 июня принял президента компаний “BostonGene” и “Netcracker Technology” Эндрю Файнберга.

Отметим, что компания “BostonGene”, целью которой является обеспечение положительного результата для онкологических больных с помощью нового и персонализированного метода лечения, с апреля 2022 года уже представлена в Армении с более чем 200 сотрудниками, а сейчас рассматривается возможность создания научно-исследовательского центра компании “Netcracker Technology” в Армения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Матевосяна, в ходе встречи вице-премьеру были представлены перспективы расширения компаний, были обсуждены возможности сотрудничества с правительством в этом направлении. Также были затронуты перспективы сотрудничества с правительством Республики Армения в создании в Армении центра компании “Netcracker Technology”.

Напомним, что договоренность об этой встрече была достигнута 8 июня в рамках встречи вице-премьера Амбарцума Матевосяна с около 20 руководителями компаний с иностранными инвестициями в Армении.