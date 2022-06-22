Опрос: менее половины граждан ЕС поддерживают санкции против России, ведущие к росту цен

Менее половины граждан ЕС готовы поддержать антироссийские санкции, если они ведут к повышению цен. Об этом в среду сообщает финский телеканал YLE со ссылкой на результаты опроса общественного мнения, проведенного социологической службой Eurobarometer.

"Около 60% европейцев не готовы поддержать санкции против России, которые приведут к росту цен на энергоносители или продукты питания. Двое из пяти респондентов также заявили, что последствия конфликта [на Украине] уже снизили их уровень жизни", - приводит телеканал данные исследования.

Население Финляндии "более благосклонно" относится к санкциям, но и там "около 30% не готовы к их отрицательному влиянию на их бюджет, и этот процент продолжает расти", подчеркивает YLE,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Существует опасность того, что единство в вопросе санкций против России и поддержки Украины в Европе будет ослабевать", - констатирует телеканал, добавляя, что в качестве ответных мер в странах Европы "целесообразно выборочное снижение налогов, например, на автомобильное топливо".

Исследование Eurobarometer проводилось в период с 15 апреля по 15 мая, в нем приняли участие около 26,6 тыс. граждан ЕС, в том числе около 1 тыс. финнов.