Главы правительств ЕАЭС достигли положительных, согласованных решений по всем вопросам

В ходе заседания Евразийского межправительственного совета в Минске главы правительств ЕАЭС обсудили как актуальные, так и перспективные вопросы евразийской интеграции. Как сообщает Арменпресс, об этом заявила официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина.

По словам Малкиной, обсуждения не обошлись без острых дебатов, но в то же время по всем вопросам были достигнуты положительные, согласованные решения.

«В течение двух дней главы правительств стран ЕАЭС очень активно обсуждали как актуальные, так и перспективные вопросы евразийской интеграции. Естественно, что избежать острых дебатов было невозможно. При этом практически по всем вопросам удалось достичь положительных, согласованных решений. Хочу подчеркнуть, что все вопросы напрямую касаются важнейших сторон нашей совместной жизни, нашей интеграции», — сказала спикер.