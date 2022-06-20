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Президент Арцаха Араик Арутюнян созвал расширенное заседание Совета безопасности

Президент Арцаха Араик Арутюнян созвал расширенное заседание Совета безопасности

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян созвал расширенное заседание Совета безопасности. Как передает «Арменпресс», Главное информационное управление Аппарата президента Арцаха сообщает, что на повестке дня были внутренние и внешние вызовы, стоящие перед республикой. С докладами выступили министры обороны, иностранных дел и территориального управления и инфраструктуры.

По представленным вопросам прошли интересные обсуждения, по итогам которых президент Арутюнян дал руководителям госорганов ряд поручений.


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