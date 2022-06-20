Время в Ереване: 11:07:36,   20 Июнь 2022

Премьер-министр Армении посетит с рабочим визитом Беларусь

Премьер-министр Армении посетит с рабочим визитом Беларусь
ЕРЕВАН, 20 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр РА Никол Пашинян 20-21 июня посетит с рабочим визитом Республику Беларусь. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Управление информации и общественных связей правительства РА.

Премьер-министр примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета в Минске.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]