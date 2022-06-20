Премьер-министр Армении посетит с рабочим визитом Беларусь
ЕРЕВАН, 20 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр РА Никол Пашинян 20-21 июня посетит с рабочим визитом Республику Беларусь. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Управление информации и общественных связей правительства РА.
Премьер-министр примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета в Минске.
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