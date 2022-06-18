Время в Ереване: 11:07:36,   18 Июнь 2022

Армен Григорян представил Карен Донфрид ситуацию с безопасностью в регионе

Армен Григорян представил Карен Донфрид ситуацию с безопасностью в регионе

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. 

Об этом Арменпресс сообщили в аппарате СБ  РА.

В ходе встречи секретарь Совбеза представил ситуацию с региональной безопасностью и точки зрения Армении по решению приоритетных вопросов безопасности.

По просьбе помощника госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид Армен Григорян представил ход процесса урегулирования армяно-азербайджанских отношений.

Собеседники подчеркнули важность продолжения развития двусторонних отношений, основанных на демократических ценностях.


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