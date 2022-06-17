Арарат Мирзоян высоко ценит содействие СЕ демократическому развитию Армении

Совет Европы является одним из ключевых партнеров Армении в осуществлении реформ в области прав человека, демократии и верховенства закона. Как сообщает «Арменпресс», об этом в заявлении для прессы сказал министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян, подводя итоги встречи с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

«Мы высоко ценим содействие, оказываемое Советом Европы демократическому развитию Армении. Мы уверены, что продолжим эффективное сотрудничество с организацией. В этом контексте я хотел бы выразить признательность за вклад Парламентской ассамблеи Совета Европы - мониторинг при проведении внеочередных свободных, конкурентных парламентских выборов в Армении в 2018 и 2021 годах. Совет Европы их признал соответствующими самым высоким стандартам демократии»,- подчеркнул Мирзоян.

По словам министра, реализуемый организацией план действий для Армении является важным инструментом сотрудничества с Советом Европы.Такой уровень сотрудничества важен для эффективной реализации ряда стратегических программ правительства Армении.

«Сегодня мы вместе с Генеральным секретарем выразили удовлетворение успехами, зарегистрированными в рамках текущей программы. С радостью хочу сообщить вам, что обе стороны выразили готовность продолжить сотрудничество в этом измерении, сформулировав новый план действий для 2023-2026 годы», - сказал Мирзоян.

Министр иностранных дел подчеркнул, что в 2018 году народ Армении выбрал и в 2021 году подтвердил путь демократического развития, укрепления демократических институтов, защиты прав человека, обеспечения верховенства закона и непримиримой борьбы с коррупцией.

«Армения полна решимости продвигаться вперед в реализации программ реформ, она пойдет по этому пути, тесно сотрудничая со своими международными партнерами, в том числе и с Советом Европы», - заключил Мирзоян.