Александр Вольфович пригласил секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна с официальным визитом в Беларусь

16 июня секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян встретился с государственным секретарем Совета безопасности Республики Беларусь Александром Вольфовичем, который находится в Ереване для участия в очередном заседании Комитета секретарей Совбеза ОДКБ.

Как сообщили «Арменпресс» в Совбезе Армении, в ходе встречи стороны коснулись повестки армяно-белорусского сотрудничества, в частности, двустороннего сотрудничества и в рамках ОДКБ, ЕАЭС, СНГ.

Собеседники обсудили пути развития двусторонних отношений и их перспективы.

В конце встречи Государственный секретарь Совбеза Беларуси пригласил Армена Григоряна с официальным визитом в Республику Беларусь.