Следующее заседание Экономического совета СНГ планируется провести 23 сентября в Москве

Очередное заседание Экономического совета СНГ планируется организовать в Москве 23 сентября. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс , oб этом сообщил в пятницу председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев.

"Следующее заседание Экономического совета СНГ запланировано на 23 сентября 2022 года в городе Москве", - сказал он на проходящем в Нур-Султане 94-м заседании этого органа.

В ходе заседания главы делегаций заслушали информацию об основных целевых макроэкономических показателях развития экономики государств - участников СНГ за 2021 год. Особое внимание было уделено рассмотрению вопроса о текущей экономической ситуации в государствах - участниках СНГ и возможных совместных мерах реагирования на возникающие проблемы.

Экономический совет Содружества Независимых Государств является основным исполнительным органом, обеспечивающим выполнение соглашений, принятых в рамках СНГ, решений Совета глав государств и Совета глав правительств Содружества о формировании и функционировании зоны свободной торговли и других вопросах социально-экономического сотрудничества.