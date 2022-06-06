В прошлом году от Евросоюза получены гранты на около 4 млрд 875 млн драмов

В 2021 году от Евросоюза получены гранты в размере 4 млрд 875,4 млн драмов. Как сообщает «Арменпресс», об этом на совместном заседании постоянных комиссий Национального собрания при обсуждении годового отчета об исполнении государственного бюджета заявил министр финансов РА Тигран Хачатрян.

«В 2021 году полученные от Евросоюза гранты составили 4 млрд 875,4 млн драмов, что в сумме составило 39,4% от полученных в течение года официальных грантов. Общая сумма официальных грантов составила 12 млрд 380 млн драмов», - представил Тигран Хачатрян.

Дефицит государственного бюджета в 2021 году составил 320 млрд драмов, из которых 88 млрд 227 млн драмов были кредиты и займы, привязанные к направлениям расходов, определенным госбюджетом, т.е. к целевым кредитам. Из этих целевых кредитов 19 млрд 403 млн драмов или 22% были получены от ЕС», - сказал министр.

Всего на кредиты и гранты от ЕС было израсходовано 17 млрд 684,8 млн драмов, что составило 0,9% от 2 трлн 4 млрд драмов.

«И еще одна цифра - кредитование за счет средств, полученных от ЕС в размере 7 млрд 980,1 млн драмов. В основном это субкредиты, когда мы получаем суверенные кредиты, мы направляем их на целевые программы, реализуемые разными ведомствами», - сказал министр.