В результате инцидента на перекрестке Прошян-Демирчян госпитализированы 60 человек, из них 39 - полицейские

В результате произошедшего 3 июня инцидента на перекрестке улиц Прошян-Демирчян в медицинские учреждения доставлены 60 человек, из них 39 – полицейские.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, в результате инцидента пострадали как гражданские лица, так и сотрудники полиции.

По состоянию на 08:30 часов 50 пострадавших получили необходимую медицинскую помощь и были выписаны.

Состояние здоровья тех, кто находится на стационарном лечении, специалисты оценивают как удовлетворительное.

Возле правительственного особняка произошло столкновение между участниками движения "Сопротивление " и полицейскими силами.