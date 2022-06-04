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В результате инцидента на перекрестке Прошян-Демирчян госпитализированы 60 человек, из них 39 - полицейские

В результате инцидента на перекрестке Прошян-Демирчян госпитализированы 60 человек, из них 39 - полицейские

В результате произошедшего 3 июня инцидента на перекрестке улиц Прошян-Демирчян в медицинские учреждения доставлены 60 человек, из них 39 – полицейские.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, в результате инцидента пострадали как гражданские лица, так и сотрудники полиции.

По состоянию на 08:30 часов 50 пострадавших получили необходимую медицинскую помощь и были выписаны.

Состояние здоровья тех, кто находится на стационарном лечении, специалисты оценивают как удовлетворительное.

Возле правительственного особняка произошло столкновение между участниками движения "Сопротивление " и полицейскими  силами.


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