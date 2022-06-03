Ucom обеспечил Музей-институт Комитаса высокоскоростным интернетом

Благодаря компании Ucom все выставочные залы Музея-института Комитаса отныне будут обеспечены высокоскоростным доступом в Интернет.

«Музей-институт Комитаса вместе с Ucom за счет использования современных технологий создал возможность переосмысления площадок для выставок, концертов и других программ в качестве образовательной и культурной среды», - отметил директор музея-института Николай Костандян.

«Благодаря этому сотрудничеству, уже возможно обеспечить интернет-доступ для научно-образовательных, художественных программ и концертов, использовать мультимедийные средства во время показов, расширить формат информационной доступности показов».

«Учитывая растущую тенденцию цифровизации выставок мирового уровня, мы не остались в стороне от применения такого опыта и в Армении, мы рады сотрудничеству с Музеем-институтом Комитаса. Предоставление посетителям информации о выдающихся представителях армянской культуры должно быть гораздо более интересным и динамичным», - сказал Ара Хачатрян, генеральный директор компании Ucom.

Музей-институт Комитаса открыт с 29 января 2015 года для всестороннего представления жизни и различных сфер деятельности Комитаса, популяризации его многогранного музыкального наследия.