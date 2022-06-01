Президент Ваагн Хачатурян поздравил Никола Пашиняна по случаю дня ​​рождения

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян провел телефонный разговор с премьер-министром Николом Пашиняном и поздравил его с днем рождения.

Как сообщили

Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении,

Ваагн Хачатурян пожелал Николу Пашиняну крепкого здоровья, благополучия и успехов.