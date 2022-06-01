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Президент Ваагн Хачатурян поздравил Никола Пашиняна по случаю дня ​​рождения

Президент Ваагн Хачатурян поздравил Никола Пашиняна по случаю дня ​​рождения

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян провел телефонный разговор с премьер-министром Николом Пашиняном и поздравил его с днем рождения.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Ваагн Хачатурян пожелал Николу Пашиняну крепкого здоровья, благополучия и успехов.
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