Никол Пашинян считает нынешнюю экономическую ситуацию оптимистичной

Премьер-министр РА Никол Пашинян считает нынешнюю экономическую ситуацию в Армении оптимистичной. Несмотря на напряженную мировую экономическую ситуацию и пессимистичные прогнозы, он поручил сосредоточиться на исполнении бюджета, особенно на капитальных расходах, чтобы обеспечить 7-процентный экономический рост.

Как передает «Арменпресс», об этом при представлении годового отчета об исполнении государственного бюджета на совместном заседании постоянных комиссий НС заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

«Нынешнюю экономическую ситуацию считаю оптимистичной. Показатели доказывают, что наша экономика демонстрирует устойчивость. По данным первого квартала реальный экономический рост составляет 8,6%, по данным первых 4 месяцев мы имеем индекс экономической активности 9,4%, что является очень оптимистичным показателем», - сказал Пашинян.

Этот фон оптимизма значительно повышает поток приезжающих в Армению. Премьер-министр отметил, что поток в Армению значительно увеличился. «Уже появляются достаточно оптимистичные показатели. Баланс прибытий и отбытий - положительный, в пользу прибывающих», - сказал премьер-министр.

«С экономической точки зрения, я думаю, у нас действительно оптимистичная ситуация. Можно понять, почему, несмотря на определенные военно-политические, геополитические и внутренние проблемы, у нас не произошло экономического обвала, хотя и прогнозировалось», - сказал премьер-министр.

Он объясняет все это следующим образом. «Мы правительство, которое, по сути, не выкачивает деньги из экономики, а, наоборот, возвращает как можно больше денег. Хочу подчеркнуть сокращение теневой экономики с точки зрения определенной экономической устойчивости, что, в свою очередь, является результатом преодоления системной коррупции. Сегодня мы поощряем приход в экономику все большего количества денег».

Однако премьер-министр отметил, что не хотел бы, чтобы экономические прогнозы были преувеличены. Мировая экономическая ситуация довольно напряженная, в связи с чем делаются пессимистичные прогнозы, и Армения не отрезана от мира. «Тем не менее, мои поручения, мое представление таково, что мы должны сосредоточиться на исполнении нашего бюджета, особенно на выполнении капитальных расходов, чтобы иметь возможность обеспечить 7-процентный темп экономического роста», - сказал Пашинян.

Он заверил, что основное внимание будет уделено решению социальных проблем. Однако подход правительства заключается в том, что решение отдельно взятой социальной проблемы, как таковой, не является правильно сформулированной проблемой, поскольку деньги, потраченные на социальную проблему, должны иметь связанные положительные последствия. В этом контексте Пашинян упомянул повышение зарплаты учителей, решение о возврате пенсионерам процентов суммы, оплаченной банковской картой.