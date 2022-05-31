«Твое лицо в качестве билета»: Orion Summit 2022 проведет регистрацию участников посредством инновационной технологии

Регистрация на «Orion Summit 2022» уже открыта. Как передает «Арменпресс», с сегодняшнего дня участники технологического саммита могут зарегистрироваться посредством инновационной технологии, заполнив адрес электронной почты в специальном приложении (Android, iOS) и отсканировав свое лицо.

Приложение было разработано «Summit Partner Scylla», ведущей компанией по обнаружению угроз в режиме реального времени. Благодаря приложению «Твое лицо в качестве билета» у участников будет персональный биометрический паспорт.

Также запущен официальный сайт мероприятия, где можно получить информацию об участниках технологического саммита, о программе и партнерах. Желающим зарегистрироваться в мобильной версии сайта необходимо нажать кнопку «Register» и получить дальнейшие инструкции. Во время мероприятия камера, установленная на входе, будет «распознавать» лица и позволит пройти без бумажного или электронного билета.

Scylla, партнер саммита, сотрудничает с рядом международных компаний, таких как Daimler, Chicago Cubs, Major League Baseball, Oman International Airport Network и др.

«Orion Summit 2022» пройдет 22 июня в Ереване, в Матенадаране. В нем примут участие всемирно признанные учредители, инвесторы, консультанты, специалисты в области технологий, финансов, бизнеса и других областях. Информацию о «Orion Summit 2022» можно найти в социальных сетях Facebook и LinkedIn.