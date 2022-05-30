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Возле третьего корпуса Дома правительства полиция задержала 111 человек

Возле третьего корпуса Дома правительства полиция задержала 111 человек

Возле третьего корпуса правительства полиция задержала 111 человек. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении прессы и по связям с общественностью Полиции РА.

По данным полиции, все граждане задержаны по обвинению в хулиганстве.


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