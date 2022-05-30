Возле третьего корпуса Дома правительства полиция задержала 111 человек
Возле третьего корпуса правительства полиция задержала 111 человек. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении прессы и по связям с общественностью Полиции РА.
По данным полиции, все граждане задержаны по обвинению в хулиганстве.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 17:16 Бывшего посла Азербайджана на Украине объявили в розыск
- 17:06 Посол Ирана в Армении посетил Араратскую область
- 16:41 Министр национальной обороны Турции посетил с визитом Абу-Даби
- 16:34 Возле третьего корпуса Дома правительства полиция задержала 111 человек
- 16:32 Число городов-миллионников в России увеличилось с 12 до 16
- 16:24 Лейбористская партия Австралии получила большинство мест в парламенте страны
- 15:59 Президент Армении с официальным визитом прибыл в Грузию
- 15:55 В административном корпусе Министерства обороны Армении состоялось заседание коллегии
- 15:43 Южно-Кавказская железная дорога начинает перевозки по маршруту Ереван-Батуми- Ереван
- 15:34 Дания приостанавливает оформление виз россиянам
- 15:32 ЧЕ-Ереван: чемпионат Европы проходит на высоком уровне: президент Международной федерации бокса
- 15:19 Учения ракетных войск ПВО НАТО начинаются в Польше и странах Балтии
- 14:44 Работники заводов "Боржоми" анонсируют начало бессрочной забастовки
- 14:35 У 3-го корпуса правительства вновь произошло столкновение между протестующими и полицейскими
- 14:21 Участники саммита НАТО в Мадриде намерены пересмотреть позицию альянса по России и КНР
- 13:54 2 участника акции сопротивления оппозиции и 2 полицейских доставлены в больницу
- 13:49 Авиакомпания FLYON ARMENIA возобновляет регулярные прямые рейсы Ереван-Лион- Ереван и Ереван-Париж-Ереван
- 13:48 Поставки газа из России в Турцию по "Голубому потоку" возобновились
- 13:44 В некоторых районах Армении ожидаются кратковременные дожди
- 13:37 Интервью Арарата Мирзояна индийскому СМИ «ВИОНУ»
- 13:21 Оппозиционеры у 3-го корпуса Дома правительства: депутаты хотят войти в здание
- 13:13 Иран планирует импортировать сталь из России по бартеру
- 12:40 Посетитель Лувра измазал тортом картину "Мона Лиза"
- 12:28 В Армении за последнюю неделю подтверждено 24 случая заболевания COVID-19
- 12:15 Президент Международной федерации бокса в фан-зоне Лебединого озера подарит боксерам перчатки
19:55, 23.05.2022
1891 просмотров Секретарь Совбеза Армении о проблемах открытия коммуникаций между Арменией и Азербайджаном
14:49, 28.05.2022
1873 просмотров Подписав документ от 9 ноября, президент Азербайджана принял существование Нагорного Карабаха. Арарат Мирзоян
18:06, 23.05.2022
1456 просмотров Отношение властей Арцаха к переговорам в разных форматах однозначно: пресс- секретарь президента Арцаха
11:06, 26.05.2022
1314 просмотров На орбиту планеты Земля выведен первый космический спутник Армении
20:51, 26.05.2022
1299 просмотров Умер голливудский актер и продюсер Рэй Лиотта