Мэр Еревана Грачья Саркисян принял мэра Подгорицы Ивана Вуковича, прибывшего в Армению в составе делегации президента Черногории. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе мэрии Еревана, основы сотрудничества между Ереваном и Подгорицей были заложены еще в 1974 году, но за эти годы не было реализовано совместных проектов. Приветствуя гостя, мэр Грачья Саркисян отметил, что Ереван открыт и готов укреплять двусторонние связи и налаживать сотрудничество.

«Подгорица одним из первых стала городом-партнером Еревана. История нашей дружбы насчитывает около 50 лет. Я думаю, что Ваш визит – это хорошая возможность придать новый импульс партнерству, установившемуся между двумя городами. Уверен, что совместными усилиями наших команд мы сможем развивать наши отношения, в том числе включая новые сферы и направления городского хозяйства», - сказал Грачья Саркисян.

Выразив признательность за теплый прием, мэр Подгорицы Иван Вукович, в свою очередь, подчеркнул важность налаживания двусторонних отношений, отметив, что имеется широкое поле для реализации совместных программ.

«Я думаю, что есть много программ, в рамках которых мы можем развивать эффективное и взаимовыгодное партнерство. Для нас тоже очень важно реализовывать конкретные программы по разным направлениям», — сказал Иван Вукович.

После официальной встречи в сопровождении мэра Еревана Грачья Саркисяна и министра экономики Республики Армения Ваана Керобяна президент Черногории Мило Джуканович и мэр Подгорицы посетили Титоградскую улицу в административном районе Эребуни, названную так в 1984 году.