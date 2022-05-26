Премьер-министр Пашинян принял президента Черногории Мило Джукановича

Премьер-министр Никол Пашинян принял прибывшую в Армению с официальным визитом делегацию во главе с президентом Черногории Мило Джукановичем.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, приветствуя гостей в столице Ереване, премьер-министр отметил: “Мы придаем большое значение отношениям с Черногорией, и я уверен, что Ваш визит станет новым импульсом для дальнейшего развития наших отношений. С удовольствием могу констатировать, что на самом деле между нашими столицами налажены давние отношения и еще в 1978 году между нашими столицами был подписан меморандум об установлении отношений.

Надеюсь, что в этих новых условиях, когда наши страны обрели независимость, мы сможем должным образом развивать межгосударственные отношения и углублять экономические связи. Нужно признать, что в этом плане сегодня нам нечем похвастаться.

Многоуважаемый господин президент, уважаемые коллеги, еще раз приветствую вас в нашей столице и уверен, что визит будет хорошим и впечатляющим”.

В свою очередь, Мило Джуканович поблагодарил за теплый прием и отметил: “Я очень рад находиться здесь, потому что, как я сказал министру экономики и мэру Еревана, в школьные годы я приехал сюда из Белграда по программе обмена между Титоградом и Ереваном и провел некоторое время в Ереване. У меня остались очень хорошие воспоминания.

К сожалению, за это время у меня не было возможности приехать в Вашу прекрасную страну, и я рад быть здесь. Как Вы отметили, первое сотрудничество было, когда наши страны были частью более крупных государств: Советского Союза и Югославии. Сейчас мы находимся в новой политической реальности, мы независимые государства, и я уверен, что мы заинтересованы и в силе еще более углублять это сотрудничество. Черногория — маленькая страна, и я думаю, что маленькие страны могут, более остро нуждаются или для них важнее быть политически более активными.

Основная цель нашей внешней политики – европейская, евроатлантическая интеграция. Конечно, мы следим также за тем, что происходит в вашем регионе, и хотим более тесного сотрудничества и с евразийским регионом, потому что между нашими странами уже существуют традиционные отношения”.

Собеседники обсудили вопросы развития экономического сотрудничества, в частности, в сферах информационных технологий, туризма, сельского хозяйства. Стороны выразили заинтересованность в приложении усилий для расширения деловых связей, увеличения объемов товарооборота и содействия реализации совместных инвестиционных программ.

Никол Пашинян и Мило Джуканович обменялись мнениями о происходящих на Южном Кавказе процессах. Премьер-министр представил позицию армянской стороны по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Были также затронуты происходящие на международной арене процессы.