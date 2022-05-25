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Президент Армении встретился со старшим министром Республики Сингапур Тарманом Шанмугаратнамом

Президент Армении встретился со старшим министром Республики Сингапур Тарманом Шанмугаратнамом

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян в рамках проходящего в Давосе Всемирного экономического форума встретился со старшим министром Республики Сингапур, координирующим министром социальной политики Тарманом Шанмугаратнамом.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, собеседники обменялись мнениями по вопросам глобальной безопасности, повышения эффективности деятельности системы государственного управления. Было отмечено, что существует большой потенциал сотрудничества между Арменией и Сингапуром в сферах высоких технологий, науки и образования.

Была подчеркнута необходимость объединения усилий по обмену опытом в различных сферах и эффективному осуществлению реформ.
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