Президент Армении встретился со старшим министром Республики Сингапур Тарманом Шанмугаратнамом
14:35, 25 Май 2022
Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян в рамках проходящего в Давосе Всемирного экономического форума встретился со старшим министром Республики Сингапур, координирующим министром социальной политики Тарманом Шанмугаратнамом.
Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, собеседники обменялись мнениями по вопросам глобальной безопасности, повышения эффективности деятельности системы государственного управления. Было отмечено, что существует большой потенциал сотрудничества между Арменией и Сингапуром в сферах высоких технологий, науки и образования.Была подчеркнута необходимость объединения усилий по обмену опытом в различных сферах и эффективному осуществлению реформ.
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