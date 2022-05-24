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РФ в апреле увеличила поставки нефти в Китай через Казахстан на 9% к марту

РФ в апреле увеличила поставки нефти в Китай через Казахстан на 9% к марту

Транзит нефти России в Китай через Казахстан в апреле составил 829 тысяч тонн, что на 9% больше, чем в марте текущего года. Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил источник, знакомый с данными отраслевой статистики.

Всего в январе-апреле по этому маршруту было поставлено 3,2 млн тонн нефти.

Казахстан в отчетном месяце сдал для прокачки по системе "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) 4,6 млн тонн, или на 2% больше, чем в предыдущем периоде. Казахстанский транзит без учета КТК вырос в 1,5 раза, до 986 тыс. тонн.


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