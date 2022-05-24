Президенты Армении и Польши обменялись мнениями о происходящих на международной арене процессах
В рамках Всемирного экономического форума в Давосе президент Республики Армения Ваагн Хачатурян провел встречу с президентом Республики Польша Анджеем Дудой.
Президенты Ваагн Хачатурян и Анджей Дуда с удовлетворением констатировали развитие межгосударственных отношений, основанных на многовековой дружбе двух народов во всех сферах.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в то же время лидеры двух стран подчеркнули необходимость придать новый импульс проводимой работе по укреплению армяно-польских связей на двустороннем и многостороннем уровнях.
Президент Ваагн Хачатурян представил усилия Армении, направленные на установление прочного мира и стабильности в регионе и обеспечение совместных усилий в этом направлении.
Стороны также обменялись мнениями о процессах, происходящих на международной арене.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм