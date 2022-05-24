Время в Ереване: 11:07:36,   24 Май

Чемпионат Европы: Нарек Захарян выбыл из дальнейшей борьбы  

Чемпионат Европы: Нарек Захарян выбыл из дальнейшей борьбы  

Сборная Армении по боксу продолжает выступления на проходящем в Ереване чемпионате Европы.

Как передает «Арменпресс», во второй день турнира чемпионата по боксу, проходящего в Спортивно-концертном комплексе им. Демирчяна, Нарек Захарян в весовой категории 71 кг провел первый поединок со словаком Микалом Такачом и проиграл ему.

Ранее в стартовом поединке поражение потерпел и Джаник Саакян.

Вечером в борьбу вступит Амбарцум Акопян (80 кг), который померится силами с Косианом Дмитри из Молдовы.

23 мая, в первый день соревнований, первую победу сборной Армении принес Вахтанг Арутюнян (75 кг), одержав победу над польским соперником.


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