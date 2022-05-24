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В Канаде из-за грозовых ливней погибли 10 человек, сообщили СМИ

В Канаде из-за грозовых ливней погибли 10 человек, сообщили СМИ

По меньшей мере 10 человек стали жертвами грозовых ливней, обрушившихся на минувших выходных на канадские провинции Квебек и Онтарио, передает Арменпресс со ссылкой на  телеканал CTV.

Тысячи местных жителей остались без электричества после того, как мощные порывы ветра повалили деревья и линии электропередач в этих регионах. Местные энергокомпании прогнозируют, что восстановление энергоснабжения может занять несколько дней из-за огромного числа пострадавших клиентов и ущерба, причиненного штормом.

По последней информации, девять человек были задавлены обрушившимися деревьями, еще один канадский житель погиб в результате опрокидывания лодки.

 


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