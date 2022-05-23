Мгер Григорян и Анджей Каспршик обсудили работы по разблокировке транспортных коммуникаций региона
15:30, 23 Май, 2022
23 мая вице-премьер Армении Мгер Григорян принял личного представителя Действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспршика. Об этом «Арменпресс» сообщили в Аппарате вице-премьера.
На встрече обсуждались региональные развития и работы по разблокировке транспортных коммуникаций региона.
Были затронуты вопросы всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В этом контексте вице-премьер Мгер Григорян подчеркнул значение продолжительной роли сопредседательства МГ ОБСЕ.
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