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Мгер Григорян и Анджей Каспршик обсудили работы по разблокировке транспортных коммуникаций региона

Мгер Григорян и Анджей Каспршик обсудили работы по разблокировке транспортных коммуникаций региона

23 мая вице-премьер Армении Мгер Григорян принял личного представителя Действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспршика. Об этом «Арменпресс» сообщили в Аппарате вице-премьера.

На встрече обсуждались региональные развития и работы по разблокировке транспортных коммуникаций региона.

Были затронуты вопросы всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В этом контексте вице-премьер Мгер Григорян подчеркнул значение продолжительной роли сопредседательства МГ ОБСЕ.


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