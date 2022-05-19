Президент Литовской Республики с официальным визитом прибыл в Армению 

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа с супругой Дианой Науседене прибыл в Республику Армения с двухдневным официальным визитом

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в ереванском международном аэропорту «Звартноц» высокого гостя встретили министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян, исполняющий обязанности руководителя аппарата президента Хачатур Погосян и другие должностные лица.