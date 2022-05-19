Секретарь Совбеза объяснил, почему не проходит встреча комиссии по демаркации и делимитации границы

Заседание комиссии по делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном не состоится по причине отсутствия согласия по техническим вопросам.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами после заседания правительства заявил секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян.

«Очевидно, что из-за отсутствия согласия по техническим вопросам мы пока не смогли организовать эту встречу», - сказал секретарь Совбеза.

Армянская сторона надеется, что имеющиеся технические вопросы будут разрешены в ближайшее время.

По словам секретаря Совбеза, технические вопросы относятся к общей повестке, которая была сформирована в ноябре прошлого года в Сочи и в Брюсселе. «Мы рассчитываем, что процесс демаркации должен проходить в рамках логики этих двух заявлений. Мы ожидаем, что в рамках логики этих заявлений будет найдено и решение», - сказал Григорян.

В прошлом году по итогам трехсторонней встречи в Сочи была достигнута договоренность о создании двусторонней комиссии с консультативным участием Российской Федерации.