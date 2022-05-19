ЕК намерена к концу июня дать оценку запросу Украины на вступление в ЕС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что Еврокомиссия (ЕК) к концу июня даст оценку запросу Украины на вступление в ЕС.

"Украина запросила членство в Европейском союзе. Комиссия перед Европейским советом предположительно в конце июня даст свою оценку запросу", - сказал Шольц в бундестаге в четверг.

Он процитировал президента Франции Эммануэля Макрона, который сказал, что процесс вступления в союз - это не вопрос нескольких месяцев или лет, но пообещал Украине поддержку в этом процессе, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Ранее сообщалось, что 9 мая Украина передала Европейскому союзу заполненную вторую часть опросника, необходимую для получения статуса кандидата на членство в ЕС. Отмечается, что в этом документе Украина оценивала соответствие украинского законодательства европейскому, а ответы на вторую часть составляют около 4 тыс. страниц, на которых развернута картина состояния украинского законодательства после восьми лет выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.