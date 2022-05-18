В Офис главного уполномоченного по делам диаспоры поступило около 4 000 заявлений, касающихся репатриации

В Офис главного уполномоченного по делам диаспоры РА за первые четыре месяца текущего года поступило около 4 000 заявлений, которые касаются различных вопросов репатриации.

Как сообщил на пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» начальник отдела разработки стратегии Офиса главного уполномоченного по делам диаспоры РА Ованнес Алексанян, в основном заявки касаются процедур получения гражданства, поступления в учебные заведения, здравоохранения, перевода бизнеса в Армению, ввоза личных вещей в Армению.

«Процесс репатриации достаточно сложный, бывают случаи, когда мы работаем с семьями по 6 месяцев, по году, прежде чем они приезжаю в Армению. Многие хотят получить гражданство, статус, а затем и льготы по репатриации. Например, в 2021 году около 7 300 соотечественников из 45 стран получили гражданство РА. В основном это армяне России, Ливана, Ирана, Грузии, Сирии, США и стран ЕС. В прошлом году 2 070 наших соотечественников получил статус ПМЖ или особого проживания в Армении. Конечно, трудно сказать, какой процент наших соотечественников постоянно проживает в Армении, но, по крайней мере, очевидно, что примерно половина из них находится в Армении. У многих двойное гражданство, даже гражданство трех стран, они устраивают свою жизнь в разных странах», - сказал Ованнес Алексанян.

По словам Ованнеса Алексаняна, в контексте репатриации рассматриваются не только соотечественники, представляющие классическую диаспору, но и те, кто эмигрировали из Республики Армения по социально-экономическим причинам, и сейчас возвращаются на Родину.

«У репатриантов несколько проблем, в частности, вопрос местожительства. Нас даже просят найти квартиры в аренду. Следующий вопрос касается таможенных правил. Наше законодательство дает возможность нашим соотечественникам, вернувшимся в Армению, перевезти в Армению личное имущество без оплаты таможенных пошлин», - сказал Ованнес Алексанян.

В офис уполномоченного часто обращаются и с просьбой устройства в школы, детские сады, перевести бизнес. Для репатриантов в Армении организуются курсы армянского языка. Уже записались около 300 человек. Многие из них - армяне из России и Украины.

Офис уполномоченного реализует ряд программ, способствующих репатриации, в том числе «Шаг к дому», «К делу», «Молодой посол диаспоры», «Центр интеграции репатриантов» и др.