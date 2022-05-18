Сообщение Министерства обороны Азербайджана является очередной дезинформацией: Министерство обороны Армении

Министерство обороны Республики Армения распространило сообщение, опровергающее очередную дезинформацию, распространенную Министерством обороны Азербайджана.

«Распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение, что в ночь с 17 на 18 мая подразделения ВС Армении из огнестрельного оружия разного калибра обстреляли азербайджанские боевые позиции, дислоцированные на восточном направлении армяно-азербайджанской границы, является дезинформацией», - говорится в сообщении Минобороны Армении.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полным контролем подразделений Вооруженных сил Республики Армения.