ЕС не допустит, чтобы у Украины закончились оружие и военная техника: Боррель

Евросоюз не допустит, чтобы у Украины закончились оружие и военная техника в критический момент военных действий в Донбассе. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по обороне.

"Сейчас война находится на критическом этапе. Мы не можем позволить, чтоб военная техника и вооружения Украины закончились", - сказал он.

Глава дипломатии добавил, что страны ЕС имеют достаточно ресурсов, чтобы продолжать снабжать оружием Украину без перебоев с неизменной интенсивностью. "У ЕС достаточно ресурсов, чтобы поставки военной техники и оружия продолжались без перебоев на прежнем уровне столько, сколько нужно", - заявил Боррель, в очередной раз подтвердив стремление обеспечить военную победу Украины.

Он напомнил, что в понедельник главы МИД ЕС одобрили выделение еще €500 млн из Европейского фонда мира на поставки оружия Украине, доведя общую сумму выделенных на эти цели средств до €2 млрд.

Боррель подчеркнул, что этим европейские усилия по восполнению военных потерь Украины в технике не ограничиваются. "Сверх этого надо также учитывать двусторонние поставки, которые осуществляют страны ЕС. Я не готов назвать их суммарный объем, но он очень велик", - отметил Боррель.

Миссия гражданских советников ЕС вернулась в Киев для поддержки организации контроля границ и расследования военных преступлений, сказал Боррель. "Наша миссия советников сегодня вернулась в Киев. Она поможет украинским властям посредством гражданской деятельности в вопросах контроля границ и расследования военных преступлений", - добавил он.

Боррель уточнил, что ЕС, США и Великобритания создали отдельную совместную группу, которая будет помогать в расследовании военных преступлений на Украине.