Диалог на языке искусства: в Музее Комитаса состоится вечер армяно-российский дружбы

Институт искусства НАН РА и Благотворительный фонд П.М. Третьякова при содействии посольства России в Армении, 20 мая 2022 г. в Музее-институте Комитаса организует вечер армяно-российский дружбы «Россия-Армения. Диалог на языке искусства», во время которого состоится презентация номера журнала «Русское искусство» под одноименным названием. Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказала заместитель директора Института искусства НАН РА Анна Асатрян.

Она сообщила, что по этому случаю в Ереван прибыла российская делегация во главе с президентом Благотворительного фонда П.М. Третьякова и главным редактором журнала «Русское искусство» Еленой Бехтиевой.

На вечере будут присутствовать чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин, руководители центров армяно-российских художественных связей, специалисты Института искусств НАН РА, Национальной галереи Армении, Музея русского искусства в Ереване и Дома-музея Мартироса Сарьяна.

Вечер, посвященный армяно-российским творческим связям, завершится выступлением Национального академического хора Армении под руководством национального героя Республики Армения, народного артиста СССР Ованнеса Чекиджяна. Следует отметить, что за время своей концертной и плодотворной деятельности Ованнес Чекиджян гастролировал по многим городам России, а в Москве и Ленинграде (кстати, ленинградских концертов было 97) состоялись всесоюзные премьеры 15 вокально-симфонических произведений. Эти произведения в СССР впервые были исполнены по инициативе и усилиями маэстро капеллы», - сказала Асатрян.

Заместитель директора Института искусств отметила, что в рамках визита российской делегации были подписаны соглашения о сотрудничестве между Институтом искусств НАН РА, Благотворительным фондом П.М. Третьякова, а также журналом «Русское искусство»

«Отныне на страницах журнала «Русское искусство» будут публиковаться ценные художественные статьи об армяно-российских художественных связях и об армянском изобразительном искусстве», - добавила она.

Вечер армяно-российский дружбы «Россия-Армения. Диалог на языке искусства», организуемый по инициативе Благотворительного фонда П.М. Третьякова в результате сотрудничества с Институтом искусств НАН РА, станет важным событием в области армянского академического искусства и шагом в направлении популяризации армянского искусствоведения.

Специалисты Института искусств НАН РА впервые представили русскоязычному читателю краткий обзор истории армяно-российских художественных связей. Московская презентация номера состоялась 27 ноября 2021 года. Там и было принято решение провести и ереванскую презентацию весной 2022 года», - заключила Анна Асатрян.

Лиана Саркисян