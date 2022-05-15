В Армении ожидается неустойчивый температурный фон, дождь, гроза, град

На территории Армении днем 15 мая, 17-19 мая в отдельных районах ожидается кратковременный дождь с грозой. 16 мая на всей территории республики время от времени ожидается дождь с грозой, в отдельных районах – интенсивный. В отдельных районах возможен град. В ночное время 17 и 19 мая ожидается погода без осадков.

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Армении, ссылаясь на информацию Центра гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА.

"Ветер юго-западный с порывами до 2-5 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра до 17-20 м/с.

Днем 15 мая температура воздуха повысится еще на 2-3 градуса, днем 16-го понизится на 7-10 градусов, затем постепенно он будет расти в том же режиме", - говорится в сообщении.

Согласно источнику, в Ереване в вечерние часы 15 и 18 мая, 16 мая - время от времени ожидается дождь с грозой, возможно усиление ветра во время грозы до 15-18 м/ с. 17-го мая, ночью 18-го, с 19-20 мая ожидается погода без осадков.