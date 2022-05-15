20-летний гражданин упал со 2-го этажа неиспользуемого здания бывшей канатной дороги в 7-метровую яму

В Национальный центр кризисного управления 14 мая в 23:15 поступил звонок о том, что на улице Корюна в Ереване гражданин упал в яму (около 7 метров), необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ сайта Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда и спасательный отряд для проведения специальных работ Спасательной службы МЧС Республики Армения.

Согласно источнику, выяснилось, что гражданин упал со второго этажа неиспользуемого здания бывшей канатной дороги и был травмирован.

Отмечается, что спасатели вытащили получившего травмы Д. Х. (2002 г/р) из ямы и поднесли к машине скорой помощи: последний госпитализирован в больничный комплекс Гераци № 1.