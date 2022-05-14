Страны G7 заявили, что не примут никаких изменений в границах Украины

Страны Большой семерки (G7)-Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, заявили, что не примут никаких изменений в границах Украины.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении G7.

Министры иностранных дел стран G7 заявили, что будут продолжать поставлять оружие Украине «до тех пор, пока это необходимо».

Они подчеркнули, что ситуация на Украине осложнила перспективы развития мировой экономики, вызвав инфляцию.