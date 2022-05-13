Арарат Мирзоян встретился с министром иностранных дел Таджикистана

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян встретился в Душанбе с министром иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддином Мухридиным. Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД Армении.

Арарат Мирзоян и Сирожиддин Мухриддин выразили удовлетворение уровнем двустороннего сотрудничества, основанного на взаимопонимании и доверии. Было отмечено, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления армяно-таджикских дипломатических отношений, что является хорошей возможностью подвести итоги достижений, наметить новые направления, направленные на расширение сотрудничества.

Особо были отмечены усилия, направленные на полноценное использование потенциала торгово-экономического взаимодействия, и важность активизации работ Армяно-таджикской межправительственной комиссии.

Стороны обсудили также вопросы сотрудничества между двумя странами на многосторонних площадках.