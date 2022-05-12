12 мая в Армению прибудет делегация во главе с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком
15:30, 12 Май, 2022
12 мая в Армению прибудет делегация во главе с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком. «Арменпресс» сообщает об этом, со ссылкой на сайт e-gov.am
Премьер-министр поручил министру иностранных дел Республики Армения и начальнику службы государственного протокола МИД РА подготовить программу визита, обеспечить реализацию мероприятий в период пребывания делегации в Армении согласно государственному протоколу.
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