Карен Гилоян принял легендарного тренера по фигурному катанию Алексея Мишина

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Карен Гилоян принял легендарного российского тренера по фигурному катанию Алексея Мишина.

Как сообщает «Арменпресс», Алексей Мишин со своей командой с 1 мая по приглашению Федерации фигурного катания Армении проводит учебно-тренировочные сборы в Ереванской хоккейной школе фигурного катания. Он также проводит мастер-классы и тренировки с армянскими фигуристами разных возрастных групп.

На встрече присутствовала и президент Федерации фигурного катания Армении Меланья Степанян.

Приветствуя гостей, заместитель министра ОНКС подчеркнул значение подобных сборов и мастер-классов, поскольку, по словам Карена Гилояна, у наших тренеров, тем не менее, есть проблема повышения квалификации. «Уверен, что Ваш визит будет стимулировать профессиональный рост наших тренеров, окажет положительное влияние и поможет улучшить дальнейшие результаты».

81-летний специалист подчеркнул, что его впечатлили армянские дети. «У вас замечательные дети. Армяне всегда занимали особое место в фигурном катании. Неслучайно тренером чемпиона зимних Олимпийских игр Натана Чена является армянин Рафаэль Арутюнян. Я знаю, что армянские специалисты участвуют в различных комитетах Международной федерации и оказывают значительное влияние на развитие спорта».

Впечатлили известного российского тренера и условия Ереванской школы фигурного катания и хоккея. Однако, по мнению эксперта, если бы в Армении было больше катков, можно было бы и раньше добиться успеха. Заместитель министра также посчитал это важным условием достижения успехов.

По словам президента Федерации фигурного катания Армении Меланьи Степанян, дети тренируются и с Алексеем Мишиным и с другими тренерами из его команды, которые работают с юными фигуристами над совершенствованием прыжков и поворотов, а также берут на себя и техническую работу вне катка. «Дети очень воодушевлены. Не каждый день появляется возможность работать с такими специалистами».

Отметим, что вместе с Алексеем Мишиным в ереванских сборах участвуют чемпионка мира и Европы по одиночному катанию, чемпионка мира в командной борьбе Елизавета Туктамишева, вице-чемпион командной борьбы зимних Олимпийских игр Пхенчхан-2018, чемпион мира, бронзовый призер мира и Европы по мужскому одиночному катанию Михаил Коляда и другие спортсмены сборной России.

Сегодня, 11 мая, сборная России по фигурному катанию завершает ереванские сборы и тренировки с армянскими фигуристами.